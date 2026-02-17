USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Поляки подняли истребители

Дежурные истребители Польши были подняты в воздух на фоне активности российских ВВС в Украине, в стране временно приостанавливали работу два аэропорта. Об этом сообщило оперативное командование ВС республики.

Как уточняется, оперативное командование «мобилизовало необходимые силы и ресурсы» в повышенную готовность приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В пресс-релизе, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что все действия «носят превентивный характер» и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны.

Для «обеспечения свободы действий военной авиации» аэропорты польских городов Жешув и Люблин почти на час приостанавливали работу. В настоящее время они вновь осуществляют прием и отправку рейсов, следует из информации Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6093
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9332
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7789
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
