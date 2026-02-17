Поляки подняли истребители

Дежурные истребители Польши были подняты в воздух на фоне активности российских ВВС в Украине, в стране временно приостанавливали работу два аэропорта. Об этом сообщило оперативное командование ВС республики.

Как уточняется, оперативное командование «мобилизовало необходимые силы и ресурсы» в повышенную готовность приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В пресс-релизе, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что все действия «носят превентивный характер» и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны.

Для «обеспечения свободы действий военной авиации» аэропорты польских городов Жешув и Люблин почти на час приостанавливали работу. В настоящее время они вновь осуществляют прием и отправку рейсов, следует из информации Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).