Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки

10:59 978

В Новой Москве муж и жена выпали из окна многоэтажного дома, сообщают российские СМИ. Отмечается, что у семейной пары осталось трое маленьких детей.

Тела погибших супругов были обнаружены под окнами ЖК «Саларьево парк». По словам соседей, пара была дружелюбной и общительной, мужчина занимался бизнесом.

Информацию о случившемся подтвердил источник в правоохранительных органах. На момент гибели супругов в квартире находился их пятилетний ребенок.

По данным российских СМИ, погибшие — уроженцы Азербайджана. Ребенка, находившегося в квартире, временно забрали правоохранительные органы.

 

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1599
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6093
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 424
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 853
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2379
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1392
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9332
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8127
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7789
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2610
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5154

