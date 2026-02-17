В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки

В Новой Москве муж и жена выпали из окна многоэтажного дома, сообщают российские СМИ. Отмечается, что у семейной пары осталось трое маленьких детей.
Тела погибших супругов были обнаружены под окнами ЖК «Саларьево парк». По словам соседей, пара была дружелюбной и общительной, мужчина занимался бизнесом.
Информацию о случившемся подтвердил источник в правоохранительных органах. На момент гибели супругов в квартире находился их пятилетний ребенок.
По данным российских СМИ, погибшие — уроженцы Азербайджана. Ребенка, находившегося в квартире, временно забрали правоохранительные органы.