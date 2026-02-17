От «эконома» до «бизнеса»: время ожидания такси в Баку – на уровне мировых стандартов

В СМИ и социальных сетях иногда появляются публикации со ссылкой на граждан, часто пользующихся услугами онлайн-заказа такси в Баку, о якобы резком сокращении выходящих на линии автомобилей, оказывающих таксомоторные услуги, преимущественно в категории «эконом», и увеличении времени ожидания, особенно в часы пик.

С просьбой прояснить ситуацию мы обратились в Агентство наземного транспорта Азербайджана, специалисты которого имеют возможность, воспользовавшись преимуществами платформы Digital Twin E-taxi Baku, в режиме реального времени анализировать не только транспортные потоки на улицах и проспектах города в целом, но и видеть, когда и в какой части столицы поступают заказы на услуги операторов таксомоторных услуг, сколько времени пассажирам приходится ждать автомобиль, какое расстояние он преодолевает и когда добирается до пункта назначения. Проведенный в AYNA мониторинг данных в столице за декабрь 2025 года и январь 2026 года выявил, что вопреки утверждениям в упомянутых публикациях, такси в подавляющем большинстве случаев подъезжают к пассажирам, чаще всего пользующимся наиболее востребованной услугой - категорией «эконом», в промежутке от 3 до 5 минут после поступления заказа. Часто этот показатель колеблется даже в пределах 2 минут, что демонстрируют и графики на основе обработки данных (для примера приводится информация по двум крупным операторам таксомоторных услуг).

Как видно, в утренние часы пик в столице такси этих двух операторов примерно в 58% и 48% случаев соответственно подаются к месту заказа во всех категориях («эконом», «комфорт» и «бизнес») в течение упомянутых 3–5 минут и почти в половине случаев автомобили подъезжают к пассажирам в промежутке от 5 до 7 минут. В вечерние часы пик совокупный показатель времени подачи такси всех трех категорий в течение 3–5 минут вообще рекордный - 99% (61% и 38% соответственно), а случаи прибытия в промежутке от 5 до 7 минут составляют 45% и 40%. Количество случаев, когда в самое загруженное время такси прибывает к заказчику в промежутке от 10 минут и дольше, находится в диапазоне 4%–7% утром и 3%–9% вечером. Эти цифры наглядно говорят о том, сколь быстро такси подаются к месту заказа. Перечисленных данных более чем достаточно для понимания общей картины, и даже если речь идет о более поздней подаче автомобилей в часы пик, то эта разница четко вписывается в тенденцию, наблюдаемую практически по всему миру. Неправильно увязывать подобные случаи и с нехваткой такси или квотированием их количества в Баку: сегодня на линиях ежедневно эксплуатируются примерно 22-23 тысячи машин, тогда как верхний предел квоты определен в 25 тысяч (подробнее об этом – по ссылке: https://haqqin.az/news/363989). Мониторинг так называемого уникального количества такси в часы пик также подтверждает отсутствие их дефицита: при самом высоком уровне спроса – с 7 до 9 и с 17 до 19 часов - заказы в будние дни утром принимают 9–10 тысяч водителей, а вечером – в пределах 13-14 тысяч. В выходные показатели в утренние часы, естественно, меньше – 6–7 тысяч, но вот вечером они практически не отличаются от рабочих дней – уровень стабильно держится между 12–14 тысячами заказов.

Большое время ожидания при плотном трафике на столичных улицах имеет место, но это единичные случаи, а не массовые: ситуации, описанные в упомянутых в самом начале статьи публикациях, – скорее допустимые исключения, нежели правило. Это характерно для всех крупных городов, где среднее время ожидания такси - 5–10 минут, но в европейских и азиатских мегаполисах может доходить до 10–20 минут из-за пробок или узких улиц. На время подачи автомобиля влияют и другие факторы – погода, время суток, доступность водителей. В городах Европы в исторических районах с узкими улицами ожидание может занять до 15 минут, а в Азии – до 20. Иногда в плохую погоду или при пробках водители могут и вовсе не принимать заказы.