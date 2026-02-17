Российская делегация облетела «недружественные страны»

Борт российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву, сообщают российские СМИ.

Перелет из Москвы в Женеву занял девять часов и проходил в облет «недружественных стран», для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. Переговоры должны пройти 17-18 февраля.

Российская делегация прибыла в отель в Женеве. На входе со стороны улицы россиян ждали журналисты, некоторые пытались задать вопрос, однако он остался без внимания. Проход СМИ ограничили представители полиции. Ранее к тому же отелю приехала украинская делегация.