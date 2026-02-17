USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Российская делегация облетела «недружественные страны»

11:05 571

Борт российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву, сообщают российские СМИ.

Перелет из Москвы в Женеву занял девять часов и проходил в облет «недружественных стран», для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. Переговоры должны пройти 17-18 февраля.

Российская делегация прибыла в отель в Женеве. На входе со стороны улицы россиян ждали журналисты, некоторые пытались задать вопрос, однако он остался без внимания. Проход СМИ ограничили представители полиции. Ранее к тому же отелю приехала украинская делегация.

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что  помощник президента РФ Владимир Мединский остается главой российской делегации по Украине, а в раундах в Абу-Даби он не участвовал, «потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков». Глава ГРУ Игорь Костюков будет принимать участие в трехсторонних переговорах в Женеве.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — говорил Песков.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1605
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6093
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 429
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 858
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2380
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1395
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9333
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8127
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7791
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2610
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5154

ЭТО ВАЖНО

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1605
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6093
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 429
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 858
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2380
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1395
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9333
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8127
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7791
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2610
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5154
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться