Российская делегация облетела «недружественные страны»

Борт российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву, сообщают российские СМИ.
Перелет из Москвы в Женеву занял девять часов и проходил в облет «недружественных стран», для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. Переговоры должны пройти 17-18 февраля.
Российская делегация прибыла в отель в Женеве. На входе со стороны улицы россиян ждали журналисты, некоторые пытались задать вопрос, однако он остался без внимания. Проход СМИ ограничили представители полиции. Ранее к тому же отелю приехала украинская делегация.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главой российской делегации по Украине, а в раундах в Абу-Даби он не участвовал, «потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков». Глава ГРУ Игорь Костюков будет принимать участие в трехсторонних переговорах в Женеве.
«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — говорил Песков.