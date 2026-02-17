USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

К Новрузу в продажу поступила новая лотерея Uduş xonçası

11:13 228

Законный организатор лотерей страны и оператор спортивных ставок Azərlotereya представил к Новрузу праздничную лотерею, богатую разнообразными выигрышами. В новой игре серии Poz-Qazan — Uduş xonçası, приуроченной к празднику, общий призовой фонд превышает 4 миллиона манатов.

Общий тираж лотерейных билетов стоимостью 3 маната составляет 2 000 000 экземпляров. Из них 669 133 билета являются выигрышными. Общая сумма выигрышей составляет 4 020 000 манатов.

В лотерее Uduş xonçası максимальный выигрыш составляет 25 000 манатов. Количество билетов с таким выигрышем — 3. В 10 билетах предусмотрен выигрыш в размере 1 000 манатов.

Согласно правилам игры, если любой из выигрышных символов совпадет с любым символом в окружающих его ячейках, соответствующий приз считается выигранным. В игре «БОНУС», если в одной из ячеек будет обнаружен символ «Сэмэни», выигрывается сумма, указанная под ним.

Поскольку билеты выпущены ограниченным тиражом к Новрузу, уже сейчас можно проверить свою удачу и разделить праздничную радость.

В играх на удачу могут участвовать только лица, достигшие 18-летнего возраста. В других популярных играх серии Poz-Qazan также можно выиграть крупные суммы — от 5 000 до 500 000 манатов.

Приобрести билеты можно в точках продаж Azərlotereya, пунктах Misli, отделениях Azərpoçt, в сети маркетов Araz и OBA, а также в других магазинах и киосках.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1610
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа
16 февраля 2026, 20:43 6094
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 431
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 859
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью
09:07 2381
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
10:20 1396
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
16 февраля 2026, 19:40 9333
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
01:04 8127
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
16 февраля 2026, 18:03 7791
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2610
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5154

