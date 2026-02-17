В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах

В Азербайджане лиц, использующих электронные сигареты в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах, будут штрафовать.

Кроме того, вводятся штрафы за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет с целью их реализации. В связи с этим в Кодекс об административных проступках предлагается внести новые статьи.

Согласно законопроекту, с 1 апреля за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах будет налагаться штраф в размере 30 манатов. Как следует из новой статьи, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании профильного комитета Милли Меджлиса, за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение с целью сбыта электронных сигарет и их компонентов предусмотрена конфискация предметов правонарушения и следующие штрафы:

для физических лиц — от 350 до 500 манатов; для должностных лиц — от 1650 до 2200 манатов; для юридических лиц — от 4000 до 5000 манатов. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 апреля.