Британские банки готовят ответ США

Совещание пройдет под председательством главы Barclays Вима Мару – в нем примут участие потенциальные спонсоры, готовые профинансировать разработку новой платежной платформы, которая сможет обеспечить устойчивость британской экономики в случае внешних рисков.

Как отмечает Guardian, идея создания национальной системы при поддержке правительства обсуждается уже не первый год, однако в последнее время приобрела особую актуальность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО в связи с Гренландией и опасений, что зависимость от американских операторов может создать уязвимости для экономики Соединенного Королевства. В частности, Трамп ранее пригрозил введением десятипроцентных пошлин в отношении стран, направивших военных в Гренландию после его заявлений о необходимости установления контроля Вашингтона над островом – среди них упоминалась и Великобритания. Позднее он от этой инициативы отказался.

Согласно отчету британского регулятора платежных систем за 2025 год, порядка 95% карточных транзакций в стране обрабатываются Mastercard и Visa. По данным The Telegraph, проектируемая национальная платформа должна будет обеспечивать проведение до 50 млрд платежей ежегодно.

«Если бы Mastercard и Visa были отключены, это вернуло бы нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», – заявил газете один из руководителей банков, знакомый с проектом.

При этом, указывает издание, Visa и Mastercard также входят в число спонсоров создания новой инфраструктуры.