Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Британские банки готовят ответ США

Альтернатива Visa и Mastercard
11:20

Руководители крупнейших банков Великобритании обсудят на первом совещании возможность создания национальной платежной системы в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, сообщает газета The Guardian.

Совещание пройдет под председательством главы Barclays Вима Мару – в нем примут участие потенциальные спонсоры, готовые профинансировать разработку новой платежной платформы, которая сможет обеспечить устойчивость британской экономики в случае внешних рисков.

Как отмечает Guardian, идея создания национальной системы при поддержке правительства обсуждается уже не первый год, однако в последнее время приобрела особую актуальность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО в связи с Гренландией и опасений, что зависимость от американских операторов может создать уязвимости для экономики Соединенного Королевства. В частности, Трамп ранее пригрозил введением десятипроцентных пошлин в отношении стран, направивших военных в Гренландию после его заявлений о необходимости установления контроля Вашингтона над островом – среди них упоминалась и Великобритания. Позднее он от этой инициативы отказался.

Согласно отчету британского регулятора платежных систем за 2025 год, порядка 95% карточных транзакций в стране обрабатываются Mastercard и Visa. По данным The Telegraph, проектируемая национальная платформа должна будет обеспечивать проведение до 50 млрд платежей ежегодно.

«Если бы Mastercard и Visa были отключены, это вернуло бы нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», – заявил газете один из руководителей банков, знакомый с проектом.

При этом, указывает издание, Visa и Mastercard также входят в число спонсоров создания новой инфраструктуры.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1613
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6096
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 434
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 861
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2381
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1400
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9334
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8127
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7792
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2612
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5155

