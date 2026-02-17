USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Приговор Рубену Варданяну

новость дополнена
11:24 551

В Бакинском военном суде объявили приговор гражданину Армении Рубену Варданяну, обвиняемому по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и другие особо тяжкие преступления.

Решением суда Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы. Прокурор ранее предлагал назначить Р.Варданяну наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Рубену Варданяну было предъявлено обвинение по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214.1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Ранее Бакинский военный суд вынес приговоры ряду представителей сепаратистского режима в Карабахе: Давид Манукян был приговорен к пожизненному заключению. Давид Ишханян, бывший так называемый «глава парламента» сепаратистов, — к пожизненному заключению. Давид Бабаян, бывший «глава МИД» сепаратистского режима, — к пожизненному заключению. Аркадий Гукасян, экс-глава карабахских сепаратистов, приговорен к 20 годам лишения свободы. Бако Саакяна, бывшего главу сепаратистов Карабаха, приговорили к 20 годам лишения свободы. Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян приговорены к 19 годам лишения свободы каждый. Давит Аллахвердян — к 16 годам лишения свободы. Эрик Газарян, Гурген Степанян и Василий Бегларян приговорены к 15 годам лишения свободы каждый. Гарик Мартиросян приговорен к 18 годам лишения свободы. Все приговоры вынесены за участие в деятельности сепаратистского режима и совершение тяжких преступлений.

