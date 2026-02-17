Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?

В начале февраля главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что на отдельных участках фронта четверть боевых столкновений — это наступательные действия украинских подразделений, которые удерживают россиян в постоянном напряжении, наносят потери и не допускают их продвижения вперед. Тем временем France24 сообщает, что со среды по воскресенье (11-15 февраля) на прошлой неделе армия Украины освободила 201 кв. км, воспользовавшись отключением терминалов Starlink.

Это — почти столько, сколько россияне заняли за декабрь. Более того, это самая большая площадь, которую ВСУ удалось освободить после контрнаступления 2023-го.

«Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавний блок доступа российских войск к Starlink, который, как утверждают российские милитари-блогеры, вызывает проблемы связи, командования и контроля на поле боя», — комментируют ситуацию в Институте изучения войны (ISW).