Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?

В начале февраля главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что на отдельных участках фронта четверть боевых столкновений — это наступательные действия украинских подразделений, которые удерживают россиян в постоянном напряжении, наносят потери и не допускают их продвижения вперед. Тем временем France24 сообщает, что со среды по воскресенье (11-15 февраля) на прошлой неделе армия Украины освободила 201 кв. км, воспользовавшись отключением терминалов Starlink.
Это — почти столько, сколько россияне заняли за декабрь. Более того, это самая большая площадь, которую ВСУ удалось освободить после контрнаступления 2023-го.
«Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавний блок доступа российских войск к Starlink, который, как утверждают российские милитари-блогеры, вызывает проблемы связи, командования и контроля на поле боя», — комментируют ситуацию в Институте изучения войны (ISW).
По данным France24, ВСУ отвоевали территорию в 80 километрах к востоку от Запорожья. В этом районе — вероятно, речь о Гуляйполе — россияне достигли значительного прогресса с лета. Но на интерактивной карте DeepState этого продвижения пока нет.
Напомним, 4 февраля все терминалы Starlink на фронте, которые принадлежали российским войскам, выключили, после чего у РФ «появились проблемы» с управлением войсками и на некоторое время россияне приостановили штурмовые действия.