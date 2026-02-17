США в тупике: кто придет к власти после падения режима в Иране?

Администрация США пока не имеет четкого представления о последствиях возможного свержения режима в Иране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Канал напомнил о словах госсекретаря Марко Рубио, произнесенных в конгрессе в конце января. «Никто не знает», кто придет на смену действующему руководству Ирана, если режим падет, говорил тогда глава Госдепа. В администрации США признают, что последствия возможного свержения режима в исламской республике остаются крайне неопределенными.

Как отмечают источники, близкие к ситуации, нет ясного понимания, кто сможет прийти к власти на смену нынешнему руководству, и как это повлияет на интересы Вашингтона и его союзников. По данным американской разведки, в краткосрочной перспективе вакуум власти, скорее всего, займут представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), склонные придерживаться жесткой линии в политике, отмечает CNN.

«Корпус стражей исламской революции, безусловно, занимает видное положение и функционирует выше стандартной военной бюрократии, но трудно точно предсказать, что произойдет в случае краха режима», – подчеркнул источник, знакомый с обсуждениями в американской разведке.

Отмечается, что после убийства командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в 2020 году внутреннее устройство корпуса стало еще менее прозрачным для Вашингтона. Нет четкого понимания, есть ли в Иране кто-либо, способный заменить аятоллу Али Хаменеи, аналогично тому, как это произошло в Венесуэле перед приходом к власти Николаса Мадуро, поясняют собеседники CNN.

Несколько источников сообщили телеканалу, что во время протестов в Иране несколько недель назад Вашингтон всерьез рассматривал возможность применения силы. Американские чиновники полагали, что удары могли бы переломить ситуацию в пользу оппозиции и стимулировать самостоятельное свержение правительства. Однако источники отметили, что президент США Дональд Трамп, возможно, упустил «момент», и теперь аналогичные действия не принесут того же эффекта.