Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

США в тупике: кто придет к власти после падения режима в Иране?

11:35

Администрация США пока не имеет четкого представления о последствиях возможного свержения режима в Иране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Канал напомнил о словах госсекретаря Марко Рубио, произнесенных в конгрессе в конце января. «Никто не знает», кто придет на смену действующему руководству Ирана, если режим падет, говорил тогда глава Госдепа. В администрации США признают, что последствия возможного свержения режима в исламской республике остаются крайне неопределенными.

Как отмечают источники, близкие к ситуации, нет ясного понимания, кто сможет прийти к власти на смену нынешнему руководству, и как это повлияет на интересы Вашингтона и его союзников. По данным американской разведки, в краткосрочной перспективе вакуум власти, скорее всего, займут представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), склонные придерживаться жесткой линии в политике, отмечает CNN.

«Корпус стражей исламской революции, безусловно, занимает видное положение и функционирует выше стандартной военной бюрократии, но трудно точно предсказать, что произойдет в случае краха режима», – подчеркнул источник, знакомый с обсуждениями в американской разведке.

Отмечается, что после убийства командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в 2020 году внутреннее устройство корпуса стало еще менее прозрачным для Вашингтона. Нет четкого понимания, есть ли в Иране кто-либо, способный заменить аятоллу Али Хаменеи, аналогично тому, как это произошло в Венесуэле перед приходом к власти Николаса Мадуро, поясняют собеседники CNN.

Несколько источников сообщили телеканалу, что во время протестов в Иране несколько недель назад Вашингтон всерьез рассматривал возможность применения силы. Американские чиновники полагали, что удары могли бы переломить ситуацию в пользу оппозиции и стимулировать самостоятельное свержение правительства. Однако источники отметили, что президент США Дональд Трамп, возможно, упустил «момент», и теперь аналогичные действия не принесут того же эффекта.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1619
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6101
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 439
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 864
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2381
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1404
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9336
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8128
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7793
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2613
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5155

