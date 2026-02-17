USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Трамп подгоняет украинцев

11:37 99

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине стоит «быстро сесть за стол переговоров». Об этом он сказал журналистам на борту самолета, аудиозапись которого опубликовал Белый дом 16 февраля.

«Важны переговоры. Это будет очень просто.... Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать», - заявил президент США.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен «действовать» и как можно быстрее заключить соглашение с Москвой, поскольку «Россия хочет заключить договор».

Трехсторонние переговоры представителей Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля. Накануне украинская делегация уже прибыла в Швейцарию.

Предыдущие раунды переговоров проходили в Объединенных Арабских Эмиратах 23-24 января и 4 и 5 февраля, однако прорыва по прекращению войны стороны не достигли.

Госсекретарь США Марко Рубио 4 февраля заявил, что число открытых вопросов между Украиной и Россией по достижению мирного соглашения сократилось, но остаются «самые сложные» вопросы. Ранее он говорил, что самым сложным является вопрос территорий.

10:22 1620
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6102
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 442
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 866
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2382
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1406
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9337
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8128
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7794
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2613
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5156

