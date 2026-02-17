Трамп подгоняет украинцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине стоит «быстро сесть за стол переговоров». Об этом он сказал журналистам на борту самолета, аудиозапись которого опубликовал Белый дом 16 февраля.

«Важны переговоры. Это будет очень просто.... Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать», - заявил президент США.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен «действовать» и как можно быстрее заключить соглашение с Москвой, поскольку «Россия хочет заключить договор».

Трехсторонние переговоры представителей Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля. Накануне украинская делегация уже прибыла в Швейцарию.

Предыдущие раунды переговоров проходили в Объединенных Арабских Эмиратах 23-24 января и 4 и 5 февраля, однако прорыва по прекращению войны стороны не достигли.

Госсекретарь США Марко Рубио 4 февраля заявил, что число открытых вопросов между Украиной и Россией по достижению мирного соглашения сократилось, но остаются «самые сложные» вопросы. Ранее он говорил, что самым сложным является вопрос территорий.