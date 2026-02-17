Таллин и Киев готовят финансовый удар по Москве

Таллин совместно с Киевом готовит новые меры по изъятию российских активов в Эстонии, сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна в интервью «Известиям» на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил о принятом в Эстонии законе, который позволяет конфисковывать замороженные активы российских физических и юридических лиц с последующей передачей их Украине.

«Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», – сказал Цахкна.

Министр не исключил и возможности полной конфискации имущества. Весной 2024 года Эстония приняла закон, позволяющий передавать замороженные в стране российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба». Таллин сообщал, что после начала военной операции в Украине в Эстонии было заморожено около €30 млн.

В МИД России это решение назвали «неприкрытым разбоем», нарушающим международное право, и пообещали зеркальный ответ на подобные инициативы.