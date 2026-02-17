Пожар в центре Баку: что известно

Госпитализирована 63-летняя женщина, у нее диагностированы термические ожоги различных частей тела II-III степени.

На место пожара на улице Льва Толстого в Ясамальском районе столицы прибыла бригада скорой помощи, сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Тушение пожара осложняет конструкция здания, состоящего из деревянных перегородок, однако сотрудники министерства смогли взять пожар под контроль, сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, на улице Льва Толстого в Ясамальском районе Баку произошел пожар в жилом здании, на территорию стянуты силы МЧС.

*** 11:54

В центре Баку на улице Льва Толстого в одном из зданий начался пожар. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия находятся силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.