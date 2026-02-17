USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Пожар в центре Баку: что известно

добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3090

На место пожара на улице Льва Толстого в Ясамальском районе столицы прибыла бригада скорой помощи, сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Госпитализирована 63-летняя женщина, у нее диагностированы термические ожоги различных частей тела II-III степени.

*** 13:20 

Как сообщалось, на улице Льва Толстого в Ясамальском районе Баку произошел пожар в жилом здании, на территорию стянуты силы МЧС.

Тушение пожара осложняет конструкция здания, состоящего из деревянных перегородок, однако сотрудники министерства смогли взять пожар под контроль, сообщили в ведомстве. 

Жители здания эвакуированы, сообщается о пострадавших.

Тушение пожара продолжается.

*** 11:54

В центре Баку на улице Льва Толстого в одном из зданий начался пожар. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия находятся силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3091
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты ФОТО
14:15 114
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема; все еще актуально
09:07 3317
Бакинский суд сжалился над арабами
Бакинский суд сжалился над арабами
14:00 468
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет обновлено 13:50
13:50 1956
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
13:55 590
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
13:45 446
Трамп слил Тайвань?
Трамп слил Тайвань? видео
13:27 815
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
12:45 1514
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
11:33 3320
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 3363

ЭТО ВАЖНО

Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3091
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты ФОТО
14:15 114
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема; все еще актуально
09:07 3317
Бакинский суд сжалился над арабами
Бакинский суд сжалился над арабами
14:00 468
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет обновлено 13:50
13:50 1956
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
13:55 590
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
13:45 446
Трамп слил Тайвань?
Трамп слил Тайвань? видео
13:27 815
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
12:45 1514
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
11:33 3320
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 3363
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться