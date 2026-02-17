Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки

Гособвинитель попросил отправить в колонию на 23 года бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, которого обвиняют в двух преступлениях. Рассмотрение уголовного дела близится к концу — в Свердловском областном суде заканчиваются прения, сказал источник российских СМИ в силовой среде.

Прокурор запросил для Шахина Шихлинского 23 года лишения свободы. Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале признан присяжными виновным в убийстве и покушении на бизнесменов.

Другим фигурантам гособвинение запросило: Акифу Сафарову — 23 года, Аязу Сафарову — 22 года, Камалу Сафарову — 18 лет, Мазахиру Сафарову — 13 лет, Бакиру Сафарову — 13 лет, Шуджаяддину Раджабову — 15 лет с учетом предыдущего приговора. Присяжные ранее признали Шихлинского и братьев Сафаровых виновными в заказных убийствах. Подсудимыми проходят семь человек: Шуджаяддин Раджабов, Шахин Шихлинский и братья Сафаровы (Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир).

Коллегия из шести присяжных, выбранная по ходатайству обвиняемых, сочла их вину доказанной. Снисхождения, по мнению заседателей, заслуживает лишь Бакир Сафаров. Процесс еще не завершен.