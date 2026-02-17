В России могут полностью отключить Telegram

Telegram могут полностью отключить в России с 1 апреля, пишут российские СМИ.

По их данным, Роскомнадзор планирует начать тотальную блокировку мессенджера по аналогии с ранее ограниченными Instagram и Facebook.

Ожидается, что приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через стационарный интернет на всей территории России. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска проводят локальные контратаки на границе Днепропетровской и Запорожской областей, используя перебои со связью у российских сил — блокировку Starlink и мессенджера Telegram.