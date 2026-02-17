США готовы обменять права иранцев на полезные ископаемые

США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым исламской республики, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году. Речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ.

«Непрямые переговоры между Ираном и США начались с обмена сообщениями», — говорится в информации. Отмечается, что тема этого раунда переговоров связана с ядерной программой.

Иран и США проведут отдельные переговоры с МИД Омана в рамках непрямых переговоров. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи. Формат будет аналогичен предыдущему раунду, когда министр иностранных дел Омана будет передавать сообщения между двумя сторонами.

Он добавил, что обсуждения будут сосредоточены на ядерных вопросах. Багаи также отметил, что, как и Иран, США проведут переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Иранская делегация в настоящее время направляется в Женеву, поскольку ядерные переговоры еще не начались.

По информации IRIB, в ходе переговоров при посредничестве главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди будут обсуждаться исключительно ядерная программа Ирана и снятие американских санкций. Иран при этом подчеркнул, что намерен сохранять обогащение урана.

Главу иранского МИД Аббаса Аракчи сопровождают его заместители по политическим вопросам, правовым и международным делам, экономической дипломатии, а также официальный представитель внешнеполитического ведомства. Кроме того, к переговорам привлекаются технические, юридические и экономические эксперты, отмечает телеканал.

Накануне иранский министр встретился со своим оманским коллегой, чтобы представить позиции Тегерана в рамках переговорного процесса. Кроме того, Аракчи примет участие в конференции по разоружению и проведет ряд других дипломатических встреч в ходе визита в Женеву, сообщает IRIB.

Со стороны США переговорную группу возглавляют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.