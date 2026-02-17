Представители НАТО в Баку

В рамках программы «Партнерство во имя мира» на 2026 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО в Баку проводится учебный курс «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран-2026».

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, сначала слушателям курса, организованного в Институте военного управления Национального университета обороны, была представлена подробная информация о теме, сценарии и поставленных задачах.

«Курс, имеющий важное значение с точки зрения развития международного военного сотрудничества, нацелен на повышение уровня взаимодействия и совместимости в ходе совместных учений, а также на расширение обмена опытом», – говорится в сообщении.

В учебном курсе принимают участие 28 представителей Азербайджана и 38 представителей государств-членов и партнеров НАТО.