Как проводят гигиеническую экспертизу?

В аккредитованных лабораториях Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проводятся различные виды анализов и гигиенической экспертизы. Для этого отбираются изделия, предметы и материалы, в том числе биологические образцы, и осуществляются соответствующие исследования (измерения).

Об этом в эфире программы Sağlam səhər на радио Sağlam radio (93 FM) сообщила микробиолог Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Гумру Гаибова.

По ее словам, образцы в эти лаборатории поступают из различных источников: районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, медицинских учреждений, объектов водоснабжения, производственных предприятий, а также образцы воды, воздуха и почвы окружающей среды. Кроме того, образцы поступают от физических лиц и частных организаций.

«В целях охраны здоровья населения исследование образцов проводится в соответствии со стандартными операционными процедурами. При приеме образцов вместе с ними предоставляется сопроводительный лист, в котором указывается вид образца (вода, почва, кровь и т.д.), время отбора и цель анализа. Образцы регистрируются и сортируются. В зависимости от вида анализа они хранятся в соответствующих условиях (например, при +4°C, −20°C с соблюдением холодовой цепи) и направляются в профильные лаборатории — бактериологическую, вирусологическую, химическую или радиологическую. Некоторые образцы могут содержать патогенные микроорганизмы или вирусы, в таких случаях применяются специальные меры безопасности», — отметила Гаибова.

Она также подчеркнула, что в зависимости от вида образца проводятся физико-химические и микробиологические исследования, бактериологические и токсикологические анализы биологических образцов, взятых у человека, а также измерения ионизирующего излучения на почвенных участках и в транспортных средствах.

«Кроме того, осуществляется контроль микробиологических и химических показателей питьевой воды, содержания микроорганизмов в атмосферном воздухе, параметров микроклимата на рабочих местах и в населенных пунктах — вибрации, шума, смывов с поверхностей, измерение радиационного фона окружающей среды, химический анализ пестицидов, тяжелых металлов и токсичных веществ, а также проверка эффективности дезинфекционных мероприятий. Полученные результаты сопоставляются с нормативными показателями. При необходимости назначается повторное обследование», — добавила Гаибова.

Почему проверяют воздух в больницах?

«Бактериологическое исследование воздуха в медицинских учреждениях проводится с целью предотвращения внутрибольничных инфекций, оценки эффективности дезинфекционных мероприятий и систем вентиляции, а также санитарно-гигиенического состояния», - сказала Г.Гаибова.

По ее словам, в настоящее время исследования в бактериологической лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проводятся аспирационным методом: «Преимуществом данного метода является его высокая точность. Образцы воздуха из медицинских учреждений отбираются медицинским персоналом бактериологической лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения с помощью воздухоотборного устройства (аспиратора). Чашка Петри с питательной средой помещается внутрь прибора, и определенный объем воздуха (100–500 л) пропускается через питательную среду. Микроорганизмы, содержащиеся в воздухе, оседают на поверхности питательной среды. Отобранные образцы воздуха доставляются в бактериологическую лабораторию Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, где инкубируются в термостате. Образовавшиеся колонии подсчитываются и пересчитываются на 1 кубический метр воздуха. Полученные результаты должны соответствовать санитарным нормам».

Гаибова также отметила, что если в ходе бактериологического исследования проб воздуха, отобранных в медицинских учреждениях по плану территориальными Республиканскими центрами гигиены и эпидемиологии, подведомственными Республиканскому центру гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, выявляется загрязнение, руководство учреждения получает предупреждение: «Для устранения недостатков даются соответствующие рекомендации. В целях контроля за выполнением этих рекомендаций проводятся повторные лабораторные исследования».