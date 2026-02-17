USD 1.7000
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан

Инара Рафикгызы
13:45 453

Срок ареста бывшего генерального директора ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Рашада Дашдемирова, задержанного по делу о контрабанде сигарет, продлен.

Сегодня в Бинагадинском суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил ходатайство.

Согласно постановлению суда, срок ареста Рашада Дашдемирова продлен еще на 3 месяца.

Рашад Дашдемиров был задержан в рамках расследования, проводимого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В декабре прошлого года суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 20 дней.

Он обвиняется по статьям 206.4, 213-1.2.2 и 213-1.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Рашад Дашдемиров является сыном бывшего главы Гянджи Расима Дашдемирова.

