Продлен арест экс-директора морского порта Говсан

Сегодня в Бинагадинском суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил ходатайство.

Согласно постановлению суда, срок ареста Рашада Дашдемирова продлен еще на 3 месяца.

Рашад Дашдемиров был задержан в рамках расследования, проводимого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В декабре прошлого года суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 20 дней.

Он обвиняется по статьям 206.4, 213-1.2.2 и 213-1.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Рашад Дашдемиров является сыном бывшего главы Гянджи Расима Дашдемирова.