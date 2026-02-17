Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик

В видеоролике на примере различных жизненных ситуаций показаны преимущества цифровых документов. Отмечается, что больше нет необходимости носить документы в физическом виде, хранить их в бумажной форме или ждать в длинных очередях. Основные государственные документы и услуги доступны всего в несколько кликов. Ролик наглядно демонстрирует возможности платформы mygov, включая оперативный доступ к документам, их безопасное хранение и быстрое предъявление. Благодаря цифровым решениям граждане экономят время, а сами процессы становятся более удобными и эффективными.

Отметим, что 11 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященном «Новой цифровой архитектуре Азербайджана», подчеркнул важность объединения государственных услуг в едином центре. Он отметил, что, несмотря на создание в последние годы многочисленных платформ и приложений различными государственными органами, такие услуги должны предоставляться скоординированно и из одного источника. По его словам, государственные услуги должны оказываться через платформу mygov, а существующие решения поэтапно интегрироваться в единую систему. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить гражданам доступ ко всем необходимым услугам из одного источника в более удобной, оперативной и эффективной форме.

