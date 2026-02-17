USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
По-весеннему тепло… в феврале

13:48 375

18 февраля в Азербайджане воздух прогреется до 24°. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 10-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18° тепла.

Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3109
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты ФОТО
14:15 128
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема; все еще актуально
09:07 3319
Бакинский суд сжалился над арабами
Бакинский суд сжалился над арабами
14:00 491
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет обновлено 13:50
13:50 1963
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
13:55 609
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
13:45 455
Трамп слил Тайвань?
Трамп слил Тайвань? видео
13:27 824
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
12:45 1530
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
11:33 3332
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 3369

