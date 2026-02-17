По-весеннему тепло… в феврале

18 февраля в Азербайджане воздух прогреется до 24°. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 10-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18° тепла.