Нота от России

13:54 625

Россия направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту, в которой категорически отвергает обвинения западных стран в отравлении Алексея Навального. Об этом сообщил агентству ТАСС постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

По словам Тарабрина, нота содержит просьбу распространить ее среди всех стран-участниц Конвенции по запрещению химоружия.

«Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках», — сказал он.

Тарабрин добавил, что токсины, включая эпибатидин, регулируются не Конвенцией по запрещению химоружия, а Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия, а «потому не могут быть предметом дискуссии в ОЗХО».

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. Такой вывод сделали независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального. 

В МИД России заявили, что это «информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада». В Кремле обвинения в адрес властей России в отравлении Алексея Навального назвали «предвзятыми и ни на чем не основанными». «Мы их решительно отвергаем», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

