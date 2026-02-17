Агаларов-старший будет строить отель для российского государства

Один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости Crocus Group Араз Агаларов займется строительством гостиницы на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье стоимостью 2,66 млрд руб. Компания выступит подрядчиком объекта по заказу государства. Не исключено, что отель будет использоваться для нужд госведомств.

Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус» 12 февраля заключила с ППК «Единый заказчик в сфере строительства» контракт на строительство гостиничного комплекса суммарной площадью 7,1 тыс. кв. м на Рублево-Успенском шоссе в деревне Барвиха Одинцовского городского округа Подмосковья, обнаружил Ъ на портале госзакупок.

Сумма контракта составит 2,66 млрд руб., срок исполнения — декабрь 2027 года, говорится в материалах закупки. После завершения строительства объект перейдет в госсобственность. В ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Crocus Group не ответили на запрос Ъ.

Общий портфель реализованных проектов Crocus Group, по собственным данным, превышает 6 млн кв. м. Крупнейшие из них — выставочный центр «Крокус Экспо» на 1,04 млн кв. м и торгцентр Vegas на Каширском шоссе на 480 тыс. кв. м, расположенные в Подмосковье. По данным Kartoteka.ru, в 2024 году выручка АО «Крокус» выросла на 75,8% год к году, до 53,1 млрд руб. Владелец холдинга — Араз Агаларов.

Выбор Crocus Group в качестве подрядчика объекта логичен: компания ведет ряд проектов с гостиничной компонентой в ближайшем Подмосковье, говорит партнер CMWP Марина Смирнова. Кроме того, в состав коттеджного поселка Agalarov Estate также входит загородный отель, добавляет замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих.

Стоимость реализации 1 кв. м в проекте строительства гостиницы в Барвихе составит 380 тыс. руб., что находится в пределах рыночных затрат, говорит Марина Смирнова. Но если планируется объект уровня «пять звезд», то расходы могут быть выше, уточняет она.