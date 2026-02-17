Бакинский суд сжалился над арабами

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
14:00 496

В Апелляционном суде Баку рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении трех граждан Саудовской Аравии — Алзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, обвиняемых в совершении непристойных действий на Аллее шехидов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Афгана Алекперова было принято решение, согласно которому приговор Сабаильского районного суда изменен: наказание подсудимым сокращено с 2 лет до 6 месяцев.

Напомним, по приговору Сабаильского районного суда Алзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад были приговорены к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. После отбытия наказания они подлежат принудительному выдворению за пределы страны.

Отметим, что в прошлом году 17 августа было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают непристойные действия на Аллее шехидов. В ходе расследования установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы и разместили снятое видео в соцсетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Азербайджана.

