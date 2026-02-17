Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA

Являясь крупнейшей металлургической компанией Южного Кавказа, ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) в рамках стратегии цифровой трансформации успешно завершило внедрение системы SAP S/4HANA. Система запущена в промышленную эксплуатацию в режиме реального времени. В результате реализации проекта все критически важные рабочие процессы BSC, а также его производственных площадок Azerboru и AzFerAl были объединены на единой платформе SAP, что позволило создать полностью интегрированную цифровую инфраструктуру управления.

Ключевыми преимуществами новой системы являются соответствие международным стандартам, единое управление в режиме реального времени, полная интеграция прозрачных и отслеживаемых процессов, минимизация человеческого фактора, повышение эффективности производства и логистики, измеримость производительности, возможности прогнозирования и аналитики, готовность к интеграции перспективных технологий. С переходом к «живой» эксплуатации уже наблюдаются первые положительные результаты в области операционной эффективности и управления данными.

В результате все операционные процессы компаний группы были переведены под управление единой цифровой платформы.

Кроме того, в целях повышения эффективности и минимизации человеческого фактора в таких критически важных процессах, как приёмка товаров, продажи, производство и инвентаризация, были внедрены ручные терминалы, подключённые к весовому оборудованию, а также интерактивные системы маркировки, интегрированные с SAP. Эти решения обеспечивают автоматизацию процессов и поток данных в режиме реального времени.

Стратегический цифровой шаг (все рабочие процессы на единой платформе)

Руководитель отдела цифровой трансформации BSC, менеджер проекта SAP S/4HANA Галиб Мамедов отметил: «Ввод системы SAP S/4HANA в «живую» эксплуатацию является одним из важнейших шагов BSC на пути цифровой трансформации. В рамках проекта ключевые рабочие процессы были объединены на единой платформе, благодаря чему управление стало более прозрачным, гибким и ориентированным на данные. На следующем этапе мы планируем с помощью решений на базе искусственного интеллекта и аналитикиповысить операционную эффективность и выстроить процессы принятия решений полностью на цифровой основе».