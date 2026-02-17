USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Израиль превращает автомобили в шпионов

Израильские компании в сфере кибербезопасности превращают автомобили в средства сбора информации, применяя технологию под названием CARINT, сообщает издание Haaretz.

Газета провела собственное расследование и выяснила, что как минимум три израильские компании в настоящее время работают в сфере CARINT – так называемой автомобильной разведки (сокращенно от Car Intelligence).

Одна из них разработала «наступательный» инструмент, потенциально способный подключаться к микрофонам и камерам автомобиля. О какой фирме идет речь, Haaretz не уточняет, но напоминает, что ее расследование трехлетней давности выявило существование компании Toka, занимавшейся наступательной киберразведкой.

Соучредителями этой компании были бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак и бывший начальник киберподразделения Армии обороны (ЦАХАЛ) Ярон Розен. Фирма специализировалась на взломе камер видеонаблюдения, однако документы, полученные тогда Haaretz, показали, что у нее уже был продукт CARINT, объединявший данные с камер с информацией от автомобилей.

На тот момент отрасль только формировалась. По словам источников Haaretz, с тех пор Toka расширила ассортимент, разработала и даже продала продукт, способный взламывать мультимедийные системы конкретного автомобиля, точно определять его местоположение и отслеживать перемещения. Технология также позволяет удаленно получать доступ к микрофону системы громкой связи, чтобы подслушивать разговоры внутри машины, а также подключаться к камерам на приборной панели и во всем салоне.

