USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты

ФОТО
14:15 133

В ночь на вторник, 17 февраля, российские военные атаковали Украину 425 воздушными целями, из них почти 400 — 392 — были «сбиты или подавлены», сообщили Воздушные силы ВСУ в утренней сводке.

Из них 25 — ракеты: 20 крылатых, четыре «Искандера» и одна авиационная управляемая ракета, следует из сводки. Также были сбиты или подавлены средствами РЭБ 367 беспилотников, большая часть которых — около 250 — были ударными.

В 13 локациях зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных дронов, еще в восьми местах обломки сбитых целей упали на землю.

Отметим, что массированный удар с воздуха по городам Украины произошел накануне начала третьего раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Российские военные не комментировали ночную атаку.

***

Ночной комбинированный удар российских ракет и дронов был нацелен на украинскую энергетику и специально рассчитан так, чтобы нанести ей максимальные повреждения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Российские военные применили почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, значительное количество было сбито, но есть и попадания», - написал Зеленский.

Под ударом оказались 12 регионов Украины, в том числе Одесская область, где без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей, отметил он.

По его словам, к утру было известно о девяти раненых, среди них есть дети. Есть повреждения более чем десяти жилых домов, железной дороги.

***

В результате ночной атаки в Сумской области погибла 68-летняя женщина.

«Один человек погиб и шесть ранены, в том числе двое детей, в Сумской области в результате атаки дронов», сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным следствия, 17 февраля около 03:10 (05:10 по Баку) в Ахтырском районе под удар трех беспилотников попали частные дома.

«Погибла 68-летняя женщина. Ее семья — 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, семи и 15 лет, получили ранения», — говорится в пресс-релиз прокуратуры. По ее данным, в соседнем доме была ранена 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

***

В Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) заявили об «очень серьезном» ущербе от удара по энергетическому объекту в Одессе.

«Российские военные ночью снова нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре в Одессе. Разрушения очень серьезны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — заявили в ДТЭК.

***

Утром во вторник, 17 февраля, россияне дроном атаковали автомобиль с работниками Славянской теплоэлектростанции, трое из них погибли. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, пишут украинские СМИ.

«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - отметил он.

Также замминистра добавил, что в результате ночной массированной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах на утро есть обесточивание в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.

Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3117
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты ФОТО
14:15 134
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема; все еще актуально
09:07 3320
Бакинский суд сжалился над арабами
Бакинский суд сжалился над арабами
14:00 500
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет обновлено 13:50
13:50 1968
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
13:55 620
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
13:45 459
Трамп слил Тайвань?
Трамп слил Тайвань? видео
13:27 825
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
12:45 1535
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
11:33 3337
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 3377

ЭТО ВАЖНО

Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 3117
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты
Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты ФОТО
14:15 134
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема; все еще актуально
09:07 3320
Бакинский суд сжалился над арабами
Бакинский суд сжалился над арабами
14:00 500
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет
В Кремле предупредили: новостей с переговоров сегодня не будет обновлено 13:50
13:50 1968
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
Агаларов-старший будет строить отель для российского государства
13:55 620
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
Продлен арест экс-директора морского порта Говсан
13:45 459
Трамп слил Тайвань?
Трамп слил Тайвань? видео
13:27 825
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
Судят азербайджанцев: прокурор запросил суровые сроки
12:45 1535
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
Что помогло ВСУ освободить рекордные 200 кв. км территории?
11:33 3337
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 3377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться