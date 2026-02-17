Удары по Украине: снова под прицелом россиян энергообъекты

В ночь на вторник, 17 февраля, российские военные атаковали Украину 425 воздушными целями, из них почти 400 — 392 — были «сбиты или подавлены», сообщили Воздушные силы ВСУ в утренней сводке.

Из них 25 — ракеты: 20 крылатых, четыре «Искандера» и одна авиационная управляемая ракета, следует из сводки. Также были сбиты или подавлены средствами РЭБ 367 беспилотников, большая часть которых — около 250 — были ударными.

В 13 локациях зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных дронов, еще в восьми местах обломки сбитых целей упали на землю.

Отметим, что массированный удар с воздуха по городам Украины произошел накануне начала третьего раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Российские военные не комментировали ночную атаку.

***

Ночной комбинированный удар российских ракет и дронов был нацелен на украинскую энергетику и специально рассчитан так, чтобы нанести ей максимальные повреждения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Российские военные применили почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, значительное количество было сбито, но есть и попадания», - написал Зеленский.

Под ударом оказались 12 регионов Украины, в том числе Одесская область, где без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей, отметил он.

По его словам, к утру было известно о девяти раненых, среди них есть дети. Есть повреждения более чем десяти жилых домов, железной дороги.

***

В результате ночной атаки в Сумской области погибла 68-летняя женщина.

«Один человек погиб и шесть ранены, в том числе двое детей, в Сумской области в результате атаки дронов», сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным следствия, 17 февраля около 03:10 (05:10 по Баку) в Ахтырском районе под удар трех беспилотников попали частные дома.

«Погибла 68-летняя женщина. Ее семья — 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, семи и 15 лет, получили ранения», — говорится в пресс-релиз прокуратуры. По ее данным, в соседнем доме была ранена 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

***

В Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) заявили об «очень серьезном» ущербе от удара по энергетическому объекту в Одессе.

«Российские военные ночью снова нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре в Одессе. Разрушения очень серьезны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — заявили в ДТЭК.

***

Утром во вторник, 17 февраля, россияне дроном атаковали автомобиль с работниками Славянской теплоэлектростанции, трое из них погибли. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, пишут украинские СМИ.

«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - отметил он.

Также замминистра добавил, что в результате ночной массированной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах на утро есть обесточивание в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.