Хаменеи: Не Америке решать тип и дальность иранских ракет

«Признаком упадка такой империи является ее иррациональность — например, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Они говорят: «Ограничьте дальность ваших ракет вот таким пределом». Какое вам до этого дело?! — сказал Хаменеи. — Без сдерживающего вооружения враг попросту раздавит страну», — заявил верховный лидер Ирана.

На встрече Хаменеи заявил, что страна скорбит по погибшим во время «январских беспорядков» и назвал пролитую кровь «общей трагедией». По его словам, погибших можно разделить на три категории.

«Первая — сотрудники сил безопасности, бойцы КСИР, полиции и ополчения, одни из лучших мучеников», — подчеркнул он. Вторая группа — это случайные прохожие, ставшие жертвами беспорядков.

Третья категория, отметил Хаменеи, — люди, которые «поддались обману», проявили неопытность и вышли на улицы вместе с протестующими. Он назвал их «своими детьми», отметил, что некоторые «раскаялись», и заявил, что «власти справедливо признали погибших из этой группы мучениками».

При этом он исключил из числа поминаемых «зачинщиков смуты», их лидеров и тех, кто, по его утверждению, действовал при поддержке иностранных сил.

Хаменеи предупредил, что «даже самая сильная армия мира может получить такую пощечину, после которой не сможет подняться». Он добавил, что заявления о мощи американской армии не гарантируют безопасности и отметил: «Если США направляют авианосцы к Ирану, то еще более опасным является оружие, способное отправить такой корабль на дно».

Также он напомнил о словах президента США о том, что за 47 лет Вашингтон не смог уничтожить исламскую республику. «Это хорошее признание», — сказал Хаменеи, добавив: «И в будущем вы тоже не сможете этого сделать».

Хаменеи назвал «глупыми» попытки США заранее предопределить исход переговоров:

«Они (американцы) говорят: давайте вести переговоры о вашей ядерной программе, и результат переговоров будет таким, что у вас этой энергии не будет. Если переговоры действительно должны состояться — место для заранее определённого результата здесь нет. Если переговоры состоятся, заранее определять их исход — это ошибка и глупость. Ты говоришь: давай обсудим такую-то тему и придём к соглашению, а почему ты заранее устанавливаешь результат, что мы обязательно должны прийти к этому соглашению? Это глупо. Такой глупый подход демонстрируют президенты США, некоторые сенаторы и другие руководители».