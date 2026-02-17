USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Хаменеи: Не Америке решать тип и дальность иранских ракет

обновлено 17:54
17:54 2974

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Ирана является признаком упадка «коррумпированной и деспотичной американской империи».

«Признаком упадка такой империи является ее иррациональность — например, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Они говорят: «Ограничьте дальность ваших ракет вот таким пределом». Какое вам до этого дело?! — сказал Хаменеи. — Без сдерживающего вооружения враг попросту раздавит страну», — заявил верховный лидер Ирана.

*** 14:26

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с жителями провинции Восточный Азербайджан в Тебризе.

На встрече Хаменеи заявил, что страна скорбит по погибшим во время «январских беспорядков» и назвал пролитую кровь «общей трагедией». По его словам, погибших можно разделить на три категории.

«Первая — сотрудники сил безопасности, бойцы КСИР, полиции и ополчения, одни из лучших мучеников», — подчеркнул он. Вторая группа — это случайные прохожие, ставшие жертвами беспорядков.

Третья категория, отметил Хаменеи, — люди, которые «поддались обману», проявили неопытность и вышли на улицы вместе с протестующими. Он назвал их «своими детьми», отметил, что некоторые «раскаялись», и заявил, что «власти справедливо признали погибших из этой группы мучениками».

При этом он исключил из числа поминаемых «зачинщиков смуты», их лидеров и тех, кто, по его утверждению, действовал при поддержке иностранных сил.

Хаменеи предупредил, что «даже самая сильная армия мира может получить такую пощечину, после которой не сможет подняться». Он добавил, что заявления о мощи американской армии не гарантируют безопасности и отметил: «Если США направляют авианосцы к Ирану, то еще более опасным является оружие, способное отправить такой корабль на дно».

Также он напомнил о словах президента США о том, что за 47 лет Вашингтон не смог уничтожить исламскую республику. «Это хорошее признание», — сказал Хаменеи, добавив: «И в будущем вы тоже не сможете этого сделать».

Хаменеи назвал «глупыми» попытки США заранее предопределить исход переговоров:

«Они (американцы) говорят: давайте вести переговоры о вашей ядерной программе, и результат переговоров будет таким, что у вас этой энергии не будет. Если переговоры действительно должны состояться — место для заранее определённого результата здесь нет. Если переговоры состоятся, заранее определять их исход — это ошибка и глупость. Ты говоришь: давай обсудим такую-то тему и придём к соглашению, а почему ты заранее устанавливаешь результат, что мы обязательно должны прийти к этому соглашению? Это глупо. Такой глупый подход демонстрируют президенты США, некоторые сенаторы и другие руководители».

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 123
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4303
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2403
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3678
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5320
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 900
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2734
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1701
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1839
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4682

ЭТО ВАЖНО

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 123
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4303
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2403
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3678
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5320
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 900
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2734
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1701
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1839
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться