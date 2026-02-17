Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править

Срок полномочий президента Кыргызстана Садыра Жапарова на своем посту закончится в январе 2027 года. Это решил Конституционный суд республики. Заявление с просьбой дать ответ на вопрос о полномочиях подавал сам президент. Жапаров был избран президентом в январе 2021 года на 5-летний срок. Однако затем на всенародном референдуме были внесены изменения в Конституцию и срок полномочий президента был увеличен до 6 лет. Суд подтвердил, что это относится и к действующему президенту.

Отправленные ранее в отставку сотрудники Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана уволены за «превышение служебных полномочий». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«По поручению президента Кыргызской Республики проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий Военной Прокуратурой совместно с ГСУ МВД КР в отношении отдельных бывших сотрудников ГКНБ КР, подозреваемых в превышении служебных полномочий в период нахождения на должностях. По результатам проверки приняты принципиальные кадровые решения. Лица, допустившие нарушения, освобождены от занимаемых должностей и выведены из состава органов национальной безопасности», - говорится в сообщении.

10 февраля Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров — главы ГКНБ. Также своих постов лишились три его заместителя. Президент Садыр Жапаров заявил, что Камчыбек Ташиев больше не будет занимать государственные должности: «Мы останемся друзьями. Но он больше не будет занимать никаких государственных постов. Пусть отдохнет, восстановит здоровье. Пусть очистится от окружения, избавится от так называемых «аксакалов» и «коксакалов». Следствие все расставит по местам. Конечно, сейчас он не скажет спасибо, будет огорчен. Но спустя годы скажет: «Друг, ты тогда все сделал правильно».