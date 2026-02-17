USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Польша готовит иск к России. Захарова уже ответила

14:52 1038

Власти Польши планируют предъявить России иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и последующего периода, когда в стране был установлен коммунистический режим, пишет Financial Times.

Директор польского Института военных потерь Бартош Гондек рассказал журналистам газеты, что сейчас по поручению премьер-министра Дональда Туска проводится расследование «исторических преступлений» России — и оно «будет гораздо более масштабным, чем работа по изучению нацистской жестокости, учитывая более чем четыре десятилетия, в течение которых Польша оставалась под советским влиянием во время холодной войны».

Президент Польши Кароль Навроцкий возлагает венок к памятнику погибшим в день 86-й годовщины советского вторжения в Польшу

В 2022 году Польша требовала от Германии репарации на 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) за ущерб, понесенный в годы Второй мировой. В Берлине заявляли, что для немецких властей этот вопрос уже юридически закрыт.

По словам Гондека, пока преждевременно обсуждать, какую сумму репараций запросит Варшава у Москвы и будет ли она превышать размер требований к Германии.

В МИД РФ уже отреагировали на эти планы польских властей. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что в качестве репараций Польше Москва может предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин».

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 683
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2106
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3437
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2408
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1197
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2598
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1541
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1448
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5532
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1963
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2017

ЭТО ВАЖНО

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 683
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2106
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3437
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2408
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1197
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2598
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1541
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1448
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5532
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1963
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2017
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться