Польша готовит иск к России. Захарова уже ответила

Власти Польши планируют предъявить России иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и последующего периода, когда в стране был установлен коммунистический режим, пишет Financial Times.
Директор польского Института военных потерь Бартош Гондек рассказал журналистам газеты, что сейчас по поручению премьер-министра Дональда Туска проводится расследование «исторических преступлений» России — и оно «будет гораздо более масштабным, чем работа по изучению нацистской жестокости, учитывая более чем четыре десятилетия, в течение которых Польша оставалась под советским влиянием во время холодной войны».
В 2022 году Польша требовала от Германии репарации на 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) за ущерб, понесенный в годы Второй мировой. В Берлине заявляли, что для немецких властей этот вопрос уже юридически закрыт.
По словам Гондека, пока преждевременно обсуждать, какую сумму репараций запросит Варшава у Москвы и будет ли она превышать размер требований к Германии.
В МИД РФ уже отреагировали на эти планы польских властей. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что в качестве репараций Польше Москва может предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин».