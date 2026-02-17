Польша готовит иск к России. Захарова уже ответила

Власти Польши планируют предъявить России иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и последующего периода, когда в стране был установлен коммунистический режим, пишет Financial Times.

Директор польского Института военных потерь Бартош Гондек рассказал журналистам газеты, что сейчас по поручению премьер-министра Дональда Туска проводится расследование «исторических преступлений» России — и оно «будет гораздо более масштабным, чем работа по изучению нацистской жестокости, учитывая более чем четыре десятилетия, в течение которых Польша оставалась под советским влиянием во время холодной войны».