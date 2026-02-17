USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Рекордный залог для задержанного экс-министра Украины

14:53

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины будут просить суд об избрании экс-министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

«Прокурор САП подал в суд ходатайство о применении к бывшему министру энергетики меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен ($9,8 млн) залога», - сказала она.

Отметим, что задержанному ранее экс-министру Герману Галущенко объявили подозрение в рамках резонансного производства «Мидас».

Экс-министр Герман Галущенко фигурирует в деле об отмывании средств преступным путем в энергетической сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов схемы по масштабному хищению средств в АО «Энергоатом», среди которых, вероятно, был и Галущенко, когда занимал должность министра энергетики.

Однако в июле 2025 года Галущенко был назначен на должность министра юстиции. А уже в ноябре прошлого года Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей министра юстиции.

15 февраля 2026 года детективы НАБУ задержали Галущенко при попытке покинуть территорию Украины. Бывший министр энергетики пытался выехать за пределы Украины на поезде Киев-Варшава.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32

