Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

С поддержкой Банка ABB выбран победитель конкурса «EY Предприниматель года»

14:58 390

Под патронажем Банка ABB и при финансовом партнерстве BP был выбран победитель конкурса «EY Предприниматель года», организованного компанией EY Azerbaijan.

Победителями этого года стали основатели компании Berry Blues by We Grow Ильяс Ахмедов и Мехри Ахмедова. Они были выбраны из 19 финалистов. Победители будут представлять Азербайджан на международной стадии конкурса в Монако.

Члены жюри также определили победителей в специальных номинациях: в номинации «Решения по энергетическому переходу» — Орхан Мамедов (Green Life Engineering); в номинации «Лучшее клиентское решение» — Руфат Бабакишев (Crocusoft); в номинации «Вклад в охрану окружающей среды» — Самир Каримов (APAR); в номинации «Инновации» — Улви Асланова (Code Academy); в номинации «Развитие сельского хозяйства» — Мушфику Хусейнов (AZSAFFRON); в номинации «Женское предпринимательство» — Гюнай Мустафаева (MedLife Hospital); в номинации «Региональное развитие» — Бахтияр Хусейнов (Eel Electric).

Конкурс «EY Предприниматель года» проводится в нашей стране уже 7 лет, и Банк ABB поддерживает этот конкурс на протяжении всего периода. «EY Предприниматель года» — это престижная и уникальная программа, которая объединяет предпринимателей с инновационным мышлением, решимостью добиваться успеха и целью оказывать положительное влияние на общество. За последние 7 лет этот конкурс стал важным событием для более чем 90 предпринимателей в Азербайджане.

Партнерами программы являются: APFM, журнал «Финансист», Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 686
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2108
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3444
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2411
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1198
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2599
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1546
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1452
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5535
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1966
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2017

