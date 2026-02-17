«Азеришыг» обновляет линии в направлении Шахдага

ОАО «Азеришыг» на основании поручений президента Ильхама Алиева реконструирует электросети с истекшим сроком эксплуатации на территории страны, проводит ремонтно-восстановительные работы. Проводимые работы охватили и Хачмазское региональное управление энергоснабжения и сбыта (RETSİ). В прошлом году на территории Хачмазского RETSİ была полностью обновлена электросеть 14 сел. В настоящее время в 17 селах региона продолжаются работы по реконструкции.

В Гусарском районе, входящем в территорию Хачмазского RETSİ, завершены ремонтно-восстановительные работы в нескольких селах. В результате работ по реконструкции между 110/35/10 кВ-ной подстанцией «Гусар» и 35/10 кВ-ной подстанцией была проложена 35 кВ-ная двухцепная линия. Также была реконструирована 10 кВ-ная электросеть села Юхары Тахирджал. В то же время были проведены работы по текущему ремонту и реконструкции на линиях 0,4 кВ. Кроме того, полностью обновлена электросеть сел Эведжук, Гюндузгала, Хуряль, Кохне Худат.

С первых дней 2026 года в направлении Шахдага начаты ремонтно-восстановительные и наладочные работы в электрохозяйстве. Обновляются непригодные опоры, прокладываются самонесущие изолированные провода (СИП). Выпавший в последние дни сильный снег и морозная погода не стали препятствием для сотрудников. Несмотря на все трудности, работы в направлении Шахдага продолжаются непрерывно. В направлении Шахдага в 6 селах — Чубуклу, Бадиргала, Ланги, Аладаш, Лаза, Алих — ведутся ремонтно-восстановительные работы и реконструкция.

После завершения работ в направлении Шахдага центр Гусара и окрестные села будут обеспечены более качественной и бесперебойной электроэнергией. Напомним, ОАО «Азеришыг» продолжает поэтапные ремонтно-восстановительные работы и реконструкцию во всех регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель заключается в обеспечении абонентов бесперебойной электроэнергией, а также в минимизации потерь энергии.