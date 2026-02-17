USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

«Азеришыг» обновляет линии в направлении Шахдага

ОАО «Азеришыг» на основании поручений президента Ильхама Алиева реконструирует электросети с истекшим сроком эксплуатации на территории страны, проводит ремонтно-восстановительные работы. Проводимые работы охватили и Хачмазское региональное управление энергоснабжения и сбыта (RETSİ). В прошлом году на территории Хачмазского RETSİ была полностью обновлена электросеть 14 сел. В настоящее время в 17 селах региона продолжаются работы по реконструкции.

В Гусарском районе, входящем в территорию Хачмазского RETSİ, завершены ремонтно-восстановительные работы в нескольких селах. В результате работ по реконструкции между 110/35/10 кВ-ной подстанцией «Гусар» и 35/10 кВ-ной подстанцией была проложена 35 кВ-ная двухцепная линия. Также была реконструирована 10 кВ-ная электросеть села Юхары Тахирджал. В то же время были проведены работы по текущему ремонту и реконструкции на линиях 0,4 кВ. Кроме того, полностью обновлена электросеть сел Эведжук, Гюндузгала, Хуряль, Кохне Худат.

С первых дней 2026 года в направлении Шахдага начаты ремонтно-восстановительные и наладочные работы в электрохозяйстве. Обновляются непригодные опоры, прокладываются самонесущие изолированные провода (СИП). Выпавший в последние дни сильный снег и морозная погода не стали препятствием для сотрудников. Несмотря на все трудности, работы в направлении Шахдага продолжаются непрерывно. В направлении Шахдага в 6 селах — Чубуклу, Бадиргала, Ланги, Аладаш, Лаза, Алих — ведутся ремонтно-восстановительные работы и реконструкция.

После завершения работ в направлении Шахдага центр Гусара и окрестные села будут обеспечены более качественной и бесперебойной электроэнергией. Напомним, ОАО «Азеришыг» продолжает поэтапные ремонтно-восстановительные работы и реконструкцию во всех регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель заключается в обеспечении абонентов бесперебойной электроэнергией, а также в минимизации потерь энергии.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 687
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2108
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3447
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2411
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1200
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2599
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1547
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1452
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5535
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1967
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2018

