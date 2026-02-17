Россиян разрешили лишать связи в любой момент

Госдума России во втором чтении приняла закон, согласно которому операторы сотовой связи должны будут прекращать предоставление услуг по требованию ФСБ для «защиты от угроз безопасности».

Законопроект обязывает операторов связи незамедлительно прекращать обслуживание абонентов при получении соответствующего запроса от ФСБ России в ситуациях, определенных нормативными актами, утвержденными президентом и правительством РФ. Целью данной меры заявлена защита населения и государства от потенциальных угроз национальной безопасности.

В документе также оговаривается, что операторы связи освобождаются от ответственности за любые нарушения или ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед абонентами, если это вызвано соблюдением требований, выдвинутых ФСБ России в рамках данного законопроекта.