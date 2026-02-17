USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Россиян разрешили лишать связи в любой момент

15:28 941

Госдума России во втором чтении приняла закон, согласно которому операторы сотовой связи должны будут прекращать предоставление услуг по требованию ФСБ для «защиты от угроз безопасности».

Законопроект обязывает операторов связи незамедлительно прекращать обслуживание абонентов при получении соответствующего запроса от ФСБ России в ситуациях, определенных нормативными актами, утвержденными президентом и правительством РФ. Целью данной меры заявлена защита населения и государства от потенциальных угроз национальной безопасности.

В документе также оговаривается, что операторы связи освобождаются от ответственности за любые нарушения или ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед абонентами, если это вызвано соблюдением требований, выдвинутых ФСБ России в рамках данного законопроекта.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 689
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2110
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3449
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2412
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1202
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2600
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1550
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1454
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5536
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1968
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2020

