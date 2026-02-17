Патрушев грозит Европе

«Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — сказал Патрушев в интервью «АиФ», добавив, что любые попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права.

Патрушев заявил, что в первую очередь Россия будет стремиться урегулировать ситуацию с Евросоюзом дипломатическим путем: «Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот»». По его мнению, европейские страны «осуществляют сценарий военной эскалации, нащупывают границы нашего терпения и провоцируют на активные ответные меры».

Помощник президента РФ считает, что «любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны». Патрушев добавил, что захваты судов под российскими флагами — это попытка Запада нанести удар по экономике России. По его мнению, если «не дать жесткий отпор» нападениям на российские суда, то «англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени», что попытаются заблокировать России доступ к Атлантике.

Появление на Балтике многонациональной группировки НАТО, рассчитанной на наступательные действия, осложняет обстановку для России в регионе, заявил Патрушев. «На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — сказал он. Патрушев привел в пример Финляндию, которая «обзаводится корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов» России.

Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».

По информации Bloomberg, во время Мюнхенской конференции по безопасности 13–15 февраля глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России. В их числе — проведение операций по захвату танкеров. Меры обсудили представители 10 стран, которые имеют общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море.

В начале января Британия участвовала в операции США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике, у берегов Шотландии. Как объяснило тогда американское командование в Европе, судно было задержано за нарушение режима американских санкций. Вечером 22 января во Франции также задержали танкер, следовавший под «подставным флагом». По данным морской префектуры Франции, судно направлялось из Мурманска, что указывает на его российское происхождение. Капитан был передан французским Военно-морским флотом в руки судебных властей, тогда как остальные члены экипажа, включая граждан Индии, остались на борту.