Задержан провокатор против азербайджанцев

В Кировском районном суде Екатеринбурга начато рассмотрение дела против 22-летнего Даниила Нурыева. Его обвиняют по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, вандализме и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, летом 2025 года Нурыев нанес на здания Екатеринбурга 13 надписей черной краской на азербайджанском языке «Русским смерть». Согласно обвинению, задание и эскизы будущих надписей Нурыев получил от Ришата Токаева из Башкортостана, а тот в свою очередь от неустановленного лица с аккаунтом в Telegram «Кристина Кораллова». Также в прокуратуре заявили, что Нурыеву помогал Глеб Репьев, который следил за обстановкой, пока тот наносил надписи.

Сам Даниил Нурыев полностью признал вину.

Также в суде допросили дворника Сергея Кузьминых, случайного прохожего Дмитрия Мидрякова, а также директора ЧОП «Вымпел-2» Тимофея Крылова — все они видели надписи на зданиях и в публикациях СМИ. Крылов перевел надпись через Google Translate и «негативно отнесся», объяснив, что он «патриот своей страны». После увиденного он позвонил в полицию: «Меня встревожила надпись, тем более это происходило на фоне задержаний азербайджанской диаспоры».