Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Задержан провокатор против азербайджанцев

15:35 1442

В Кировском районном суде Екатеринбурга начато рассмотрение дела против 22-летнего Даниила Нурыева. Его обвиняют по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, вандализме и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, летом 2025 года Нурыев нанес на здания Екатеринбурга 13 надписей черной краской на азербайджанском языке «Русским смерть». Согласно обвинению, задание и эскизы будущих надписей Нурыев получил от Ришата Токаева из Башкортостана, а тот в свою очередь от неустановленного лица с аккаунтом в Telegram «Кристина Кораллова». Также в прокуратуре заявили, что Нурыеву помогал Глеб Репьев, который следил за обстановкой, пока тот наносил надписи.

Сам Даниил Нурыев полностью признал вину.

Также в суде допросили дворника Сергея Кузьминых, случайного прохожего Дмитрия Мидрякова, а также директора ЧОП «Вымпел-2» Тимофея Крылова — все они видели надписи на зданиях и в публикациях СМИ. Крылов перевел надпись через Google Translate и «негативно отнесся», объяснив, что он «патриот своей страны». После увиденного он позвонил в полицию: «Меня встревожила надпись, тем более это происходило на фоне задержаний азербайджанской диаспоры».

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 690
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2114
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3454
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2414
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1205
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2600
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1554
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1456
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5538
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1970
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2021

