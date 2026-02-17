USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Китай играет на два фронта: помощь Украине и нефть для Москвы

Китай предложил Украине новую гуманитарную энергетическую помощь, но одновременно тайно финансирует российскую военную машину, нацеленную на разрушение украинской энергетики, сообщает издание Fox News.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что он, обладая возможностью остановить вторжение России, решил этого не делать.

«Китай мог бы позвонить (российскому президенту) Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения… Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем», – заявил Уитакер.

Его замечания прозвучали после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой китайская сторона пообещала оказать Украине гуманитарную энергетическую помощь для смягчения последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. При этом Пекин не раскрыл размер и масштаб пакета помощи.

Китай неоднократно заявлял о стремлении играть «конструктивную» роль в прекращении кризиса и утверждает, что не является стороной конфликта. Представители Пекина отрицают предоставление Москве летальной военной помощи и подчеркивают поддержку диалога и политического урегулирования.

Однако в США все чаще рассматривают Китай как ключевого внешнего пособника России. Москва зависит от Пекина в вопросах критически важных деталей и компонентов для беспилотников и другого военного оборудования, несмотря на публичное дистанцирование Китая от прямых поставок оружия, отмечает Fox News.

