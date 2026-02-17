USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник

фото
Ульвия Худиева, собкор
15:46 1210

В Ясамальском районе Баку, на территории, известной как квартал Тезепир, в ходе сноса был серьезно поврежден памятник архитектуры местного значения. Здание, расположенное на улице Башира Сафароглу, 102, принадлежало семье Ашурбековых. Особняк, построенный в 1899 году, внесен в государственный реестр как архитектурный памятник под инвентарным номером 3769.

Архитектор Абдул Гусейнов сообщил haqqin.az, что несколько дней назад в ночное время во время сноса с использованием экскаватора памятник был поврежден. В результате между несущей стеной и перекрытием образовалась крупная трещина, а внешняя часть стены была разрушена.

«Трещина есть и во внутренней арке первого этажа. Попытались скрыть возникшие повреждения. Однако жители сообщили об этом в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия», — отметил архитектор. По его словам, на данной территории продолжают нарушаться правила создания охранных зон для архитектурных памятников.

Местные жители также сообщили, что по адресу улица З. Адыгезалова, 82 начат снос старинной бани. Баня была построена в XIX веке в уникальном архитектурном стиле, однако не была зарегистрирована как исторический памятник. По утверждению жителей, соответствующие органы узнали о существовании этого объекта лишь в ходе начавшегося сноса.

Отметим, что с 1 февраля текущего года ужесточена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение объектов историко-культурного наследия.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия пока не ответила на запрос haqqin.az по этому поводу.

В настоящее время на данной территории расположены 73 исторических здания местного значения. Кроме того, экспертный совет Министерства культуры, а также профильная структура Национальной академии наук дали заключение по предложению включить еще 33 здания в список как вновь выявленные памятники.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 695
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2118
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3456
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2417
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1211
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2601
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1558
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1461
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5539
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1972
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2023

ЭТО ВАЖНО

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 695
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2118
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3456
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2417
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1211
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2601
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1558
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1461
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5539
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1972
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2023
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться