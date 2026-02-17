В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник

В Ясамальском районе Баку, на территории, известной как квартал Тезепир, в ходе сноса был серьезно поврежден памятник архитектуры местного значения. Здание, расположенное на улице Башира Сафароглу, 102, принадлежало семье Ашурбековых. Особняк, построенный в 1899 году, внесен в государственный реестр как архитектурный памятник под инвентарным номером 3769.

Архитектор Абдул Гусейнов сообщил haqqin.az, что несколько дней назад в ночное время во время сноса с использованием экскаватора памятник был поврежден. В результате между несущей стеной и перекрытием образовалась крупная трещина, а внешняя часть стены была разрушена.

«Трещина есть и во внутренней арке первого этажа. Попытались скрыть возникшие повреждения. Однако жители сообщили об этом в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия», — отметил архитектор. По его словам, на данной территории продолжают нарушаться правила создания охранных зон для архитектурных памятников.

Местные жители также сообщили, что по адресу улица З. Адыгезалова, 82 начат снос старинной бани. Баня была построена в XIX веке в уникальном архитектурном стиле, однако не была зарегистрирована как исторический памятник. По утверждению жителей, соответствующие органы узнали о существовании этого объекта лишь в ходе начавшегося сноса.