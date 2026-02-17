Умер правозащитник Джесси Джексон. Он был соратником Мартина Лютера Кинга

USD 1.7000
В возрасте 84 лет умер Джесси Джексон — проповедник, политический активист, один из самых влиятельных темнокожих лидеров США во второй половине XX века. Он был соратником Мартина Лютера Кинга и его преемником в качестве фактического лидера движения за гражданские права темнокожих после убийства Кинга в 1968 году.

Джексон не занимал государственных постов, за исключением теневого сенатора от округа Колумбия (1991–1997), то есть представителя столичного округа в Сенате США без права голоса. В 1984 и 1988 годах он баллотировался в президенты от Демократической партии — и стал первым темнокожим, получившим миллионы голосов на праймериз. Главной идеей его кампаний было углубление равенства для различных расовых меньшинств, рабочего класса и женщин.

Джесси Джексон считался самым политически влиятельным темнокожим американцем в период между убийством Мартина Лютера Кинга и избранием Барака Обамы президентом в 2008 году, одним из лидеров «левого фланга» американской политики.

Джексон считается главным популяризатором термина «афроамериканец» вместо «негр» (Negro), которым пользовался в том числе Кинг.

В 2017 году Джексон сообщил, что у него болезнь Паркинсона. В ноябре 2025-го его госпитализировали с прогрессирующим надъядерным параличом — редким нейродегенеративным заболеванием, которое симптомами может напоминать паркинсонизм: человек теряет равновесие, появляется скованность мышц, нарушается речь, развивается деменция.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 697
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2118
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3459
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2418
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1213
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2601
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1559
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1464
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5540
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1973
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2024
