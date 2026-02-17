USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Австралия отказалась забирать боевиков из Сирии

15:55

Премьер Австралии Энтони Альбанезе исключил любую возможность государственной помощи группе австралийских граждан, связанных с ИГИЛ, в их попытках вернуться на родину. По его словам, правительство Австралии не испытывает сочувствия к группе австралийских граждан, ранее поддерживавших ИГИЛ, а теперь пытающихся вернуться на родину.

«Эти люди отправились за границу, чтобы поддержать ИГИЛ. Мы не будем предоставлять им помощь или организовывать их репатриацию», - добавил Альбанезе, подчеркнув, что если кому-то из них удастся вернуться в Австралию, то он немедленно «будет привлечен к ответственности по всей строгости австралийского законодательства».

В группу из 34 граждан Австралии, содержавшихся в лагере Родж, входят жены, вдовы и дети погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ. Большинство из них содержатся в лагере с 2019 года, а часть детей родились там и никогда в жизни не покидали его территорию.

В течение 6 лет австралийское правительство сопротивляется давлению со стороны родственников и правозащитных организаций, просивших о репатриации женщин и детей из Сирии на том основании, что условия содержания в лагерях «угрожают их жизни».

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
16:12
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
16:09
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
15:46
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
15:12
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
15:23
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно
14:36
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32

