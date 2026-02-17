Австралия отказалась забирать боевиков из Сирии

Премьер Австралии Энтони Альбанезе исключил любую возможность государственной помощи группе австралийских граждан, связанных с ИГИЛ, в их попытках вернуться на родину. По его словам, правительство Австралии не испытывает сочувствия к группе австралийских граждан, ранее поддерживавших ИГИЛ, а теперь пытающихся вернуться на родину.

«Эти люди отправились за границу, чтобы поддержать ИГИЛ. Мы не будем предоставлять им помощь или организовывать их репатриацию», - добавил Альбанезе, подчеркнув, что если кому-то из них удастся вернуться в Австралию, то он немедленно «будет привлечен к ответственности по всей строгости австралийского законодательства».

В группу из 34 граждан Австралии, содержавшихся в лагере Родж, входят жены, вдовы и дети погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ. Большинство из них содержатся в лагере с 2019 года, а часть детей родились там и никогда в жизни не покидали его территорию.

В течение 6 лет австралийское правительство сопротивляется давлению со стороны родственников и правозащитных организаций, просивших о репатриации женщин и детей из Сирии на том основании, что условия содержания в лагерях «угрожают их жизни».