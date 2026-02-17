Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива

По данным агентства, временное ограничение судоходства связано с маневрами под названием «Умный контроль Ормузского пролива» и направлено на обеспечение безопасности и соблюдение навигационных правил в ходе учений.

Иран во вторник перекрывает часть Ормузского пролива на несколько часов в связи с военными учениями, сообщает агентство Fars.

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что его подразделения готовы полностью перекрыть пролив в случае получения соответствующего приказа на фоне продолжающихся в Женеве непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике. «Если будет принято решение о закрытии Ормузского пролива, эти силы выполнят операцию в кратчайшие сроки», – отметил Тангсири.

Между тем член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Фада Хоссейн Малеки заявил, что «именно военная мощь страны вынудила США сесть за стол переговоров». По его словам, военно-морские учения КСИР укрепили позиции иранских переговорщиков.

Депутат подчеркнул, что ракетная программа остается для Тегерана красной линией, а Израиль не должен участвовать в переговорах в Женеве. Он добавил, что, по его информации, Вашингтон принял эту позицию.

Среди возможных тем обсуждения Малеки назвал экономические инвестиции, охарактеризовав при этом заявления президента США Дональда Трампа с угрозами как «медийную игру».