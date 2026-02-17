USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива

Иран во вторник перекрывает часть Ормузского пролива на несколько часов в связи с военными учениями, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, временное ограничение судоходства связано с маневрами под названием «Умный контроль Ормузского пролива» и направлено на обеспечение безопасности и соблюдение навигационных правил в ходе учений.

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что его подразделения готовы полностью перекрыть пролив в случае получения соответствующего приказа на фоне продолжающихся в Женеве непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике. «Если будет принято решение о закрытии Ормузского пролива, эти силы выполнят операцию в кратчайшие сроки», – отметил Тангсири.

Между тем член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Фада Хоссейн Малеки заявил, что «именно военная мощь страны вынудила США сесть за стол переговоров». По его словам, военно-морские учения КСИР укрепили позиции иранских переговорщиков.

Депутат подчеркнул, что ракетная программа остается для Тегерана красной линией, а Израиль не должен участвовать в переговорах в Женеве. Он добавил, что, по его информации, Вашингтон принял эту позицию.

Среди возможных тем обсуждения Малеки назвал экономические инвестиции, охарактеризовав при этом заявления президента США Дональда Трампа с угрозами как «медийную игру».

Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2121
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3462
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2421
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1215
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2602
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1560
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1467
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5545
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1974
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2026

