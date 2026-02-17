USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в области пищевой безопасности

Состоялась встреча между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгаром Тахмазли и министром изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амной бинт Абдуллой аль-Дахак аль-Шамси.

На встрече, как сообщается, было выражено удовлетворение развитием дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые вступили в «исторический этап».

Гошгар Тахмазли высоко оценил активное участие ОАЭ в глобальных инициативах по климату и окружающей среде, особенно в направлении укрепления пищевой безопасности. Было отмечено, что в последние годы эффективное сотрудничество между двумя странами, особенно в сфере импорта-экспорта, динамично расширяется.

Аль-Шамси в свою очередь подчеркнула важность проекта Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области здоровья животных и пищевой безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. Затем между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Отмечено, что документ направлен на поддержку усилий по предотвращению и ограничению распространения инфекционных болезней животных, защиту здоровья животных и общественного здоровья, включая обмен образцами санитарных и ветеринарных сертификатов, а также на укрепление сотрудничества по взаимно интересующим направлениям в области пищевой безопасности и здоровья животных.

Во время встречи подробно обсуждались вопросы расширения доступа на рынок ОАЭ экспортно-ориентированной продукции, подлежащей контролю в сферах пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарного надзора, а также согласования ветеринарных сертификатов для экспорта живых животных.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации обмена опытом в области здоровья растений и животных, а также углублению сотрудничества в лабораторной сфере. В заключение стороны отметили, что встреча внесет вклад в переход сотрудничества в аграрной сфере и пищевой безопасности на новый этап.

Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 704
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
Хаменеи пообещал отправить американские корабли на дно
14:26 2123
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 3465
Когда вынесут приговор Шихлинскому?
Когда вынесут приговор Шихлинскому? обновлено 16:09
16:09 2422
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник
В Баку экскаватор серьезно повредил архитектурный памятник фото
15:46 1216
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут
Переговоры в Женеве: прорыва по Украине пока не ждут обновлено 15:12
15:12 2602
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править
Президент Кыргызстана спросил у суда, сколько ему осталось править обновлено 15:23
15:23 1562
Патрушев грозит Европе
Патрушев грозит Европе
15:19 1469
Пожар в центре Баку: что известно
Пожар в центре Баку: что известно добавлено видео; обновлено 14:36
14:36 5546
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA
14:14 1975
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
Саудиты выбрали турецкие истребители. Трамп обеспокоен
14:32 2027

