Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в области пищевой безопасности

На встрече, как сообщается, было выражено удовлетворение развитием дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые вступили в «исторический этап».

Гошгар Тахмазли высоко оценил активное участие ОАЭ в глобальных инициативах по климату и окружающей среде, особенно в направлении укрепления пищевой безопасности. Было отмечено, что в последние годы эффективное сотрудничество между двумя странами, особенно в сфере импорта-экспорта, динамично расширяется.

Аль-Шамси в свою очередь подчеркнула важность проекта Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области здоровья животных и пищевой безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. Затем между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.