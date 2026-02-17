Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в области пищевой безопасности

Состоялась встреча между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгаром Тахмазли и министром изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амной бинт Абдуллой аль-Дахак аль-Шамси.
На встрече, как сообщается, было выражено удовлетворение развитием дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые вступили в «исторический этап».
Гошгар Тахмазли высоко оценил активное участие ОАЭ в глобальных инициативах по климату и окружающей среде, особенно в направлении укрепления пищевой безопасности. Было отмечено, что в последние годы эффективное сотрудничество между двумя странами, особенно в сфере импорта-экспорта, динамично расширяется.
Аль-Шамси в свою очередь подчеркнула важность проекта Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области здоровья животных и пищевой безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. Затем между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.
Отмечено, что документ направлен на поддержку усилий по предотвращению и ограничению распространения инфекционных болезней животных, защиту здоровья животных и общественного здоровья, включая обмен образцами санитарных и ветеринарных сертификатов, а также на укрепление сотрудничества по взаимно интересующим направлениям в области пищевой безопасности и здоровья животных.
Во время встречи подробно обсуждались вопросы расширения доступа на рынок ОАЭ экспортно-ориентированной продукции, подлежащей контролю в сферах пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарного надзора, а также согласования ветеринарных сертификатов для экспорта живых животных.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации обмена опытом в области здоровья растений и животных, а также углублению сотрудничества в лабораторной сфере. В заключение стороны отметили, что встреча внесет вклад в переход сотрудничества в аграрной сфере и пищевой безопасности на новый этап.