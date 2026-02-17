USD 1.7000
Стрельба у берегов Йемена: неизвестные атаковали судно

16:39 126

Моторная лодка с пятью людьми на борту приблизилась к судну в 130 километрах к юго-западу от йеменского порта Аден, после чего произошла перестрелка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Информация о пострадавших не приводится.

В заявлении UKMTO также сообщается еще о двух малых судах в этом районе, проводится проверка.

Напомним, хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» с 2023 года осуществили ряд атак на суда в Красном море, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами на фоне войны Израиля в секторе Газа. Однако после заключения в октябре перемирия между Израилем и ХАМАС нападения прекратились.

Тем не менее ряд судоходных компаний по-прежнему с осторожностью относится к возобновлению рейсов через этот регион.

Атаки привели к сбоям в торговых потоках через Красное море и Суэцкий канал – один из самых загруженных морских маршрутов в мире.

