На Саиду Хагвердиеву подали в суд

По информации haqqin.az, брат бывшего судьи Бардинского районного суда Эльсуна Ахмедова (в настоящее время отбывает тюремный срок) Афсун Ахмедов и его супруга, актриса Нармин Ахмедова, обратились в Ясамальский районный суд Баку с требованием привлечь Хагвердиеву к уголовной ответственности. Дело находится в производстве судьи Орхана Мамедова, заседание назначено на 2 марта. Супруги требуют предъявить Хагвердиевой обвинения по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана.

Адвокат Хагвердиевой, Асим Аббасов, сообщил haqqin.az, что жалоба содержит ряд недостатков, из-за чего судебные заседания уже дважды откладывались. Он подчеркнул: «Саида Хагвердиева в своих выступлениях в прессе выразила мнение о Нармин Ахмедовой. Кроме того, некоторые СМИ самостоятельно проводили расследования о сотрудничестве Афсуна Ахмедова с Министерством культуры и о тендерах, публиковали соответствующую информацию. Считаю, что подача жалобы против Саиды Хагвердиевой в связи с этим неправильна».

Отметим, что Саида Хагвердиева была освобождена от должности постановщика Государственного театра кукол в декабре прошлого года. Сообщалось, что она уволилась по собственному желанию.