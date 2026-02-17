USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Кембриджском университете основано первое Азербайджанское общество

16:52 671

Азербайджанское общество Кембриджского университета (CUAS) официально начало свою работу, в основе этой важной инициативы лежит работа стипендиатов государственной программы. Об этом информирует Министерство науки и образования.

«Эта платформа, объединяющая азербайджанских студентов в рамках Кембриджского университета, одного из престижных высших учебных заведений мира, призвана адекватно представлять культуру, историю и национальные интересы Азербайджана на международной арене», – сказали в министерстве.

Президентом общества стал докторант университета Туран Аббасзаде, вице-президентом – магистрант Самин Гусейнов. Среди членов общества Улькар Фарзалиева, Джавид Сейфулали, Зохра Ахмедова, Мурад Алмамедов и Джамал Исмаилов.

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 128
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4306
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2405
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3680
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5321
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 901
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2736
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1702
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1841
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4684

ЭТО ВАЖНО

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 128
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4306
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2405
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3680
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5321
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 901
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2736
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1702
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1841
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться