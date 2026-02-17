В Кембриджском университете основано первое Азербайджанское общество

Азербайджанское общество Кембриджского университета (CUAS) официально начало свою работу, в основе этой важной инициативы лежит работа стипендиатов государственной программы. Об этом информирует Министерство науки и образования.

«Эта платформа, объединяющая азербайджанских студентов в рамках Кембриджского университета, одного из престижных высших учебных заведений мира, призвана адекватно представлять культуру, историю и национальные интересы Азербайджана на международной арене», – сказали в министерстве.

Президентом общества стал докторант университета Туран Аббасзаде, вице-президентом – магистрант Самин Гусейнов. Среди членов общества Улькар Фарзалиева, Джавид Сейфулали, Зохра Ахмедова, Мурад Алмамедов и Джамал Исмаилов.