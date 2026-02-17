USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?

Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?

Эльяс Шафиев, собкор
17:09 2408

Минувшей ночью в селе Кёчёскяр Агстафинского района загорелась трехэтажная вилла. По сообщениям, пожар внезапно начался в доме общей площадью более 500 квадратных метров. Соседи сообщили о происшествии в МЧС.

Пока пожарные добирались до места, огонь стал распространяться, для борьбы с ним были привлечены дополнительные бригады из Товузского и Газахского районов.

Отмечается, что во время пожара в доме никто не находился. А вот владельцем виллы является лидер азербайджанской диаспоры в Ханты‑Мансийском округе России Махир Ханахмедов.

В результате пожара пострадали в основном третий этаж и крыша здания. Жители села говорят, что дом находился под постоянным видеонаблюдением.

«Пожар мог произойти только из‑за короткого замыкания. Хозяин известен в деревне исключительно добрыми делами — он помогал нуждающимся и больным. Никто не мог пожелать ему зла», — отметил один из сельчан. 

48-летний Махир Керим оглы Ханахмедов с 1995 года проживает в России, где занимается бизнесом в Ханты‑Мансийском автономном округе. Он возглавляет азербайджанскую диаспору в Сургуте в качестве председателя регионального национально‑культурного объединения «Азербайджан‑Сургут».

На пост руководителя диаспоры он был избран в прошлом году при участии посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева. Ханахмедов поддерживал близкие отношения с другим лидером диаспоры, выходцем из Газахского района — Шахином Шихлинским, который сейчас находится в заключении в России. 

Имя Ханахмедова хорошо известно как в общественных кругах, так и среди соотечественников, проживающих в Российской Федерации. В родном селе он финансировал благоустройство дорог, ремонт детского сада и школы, приобрел известность благодаря своей благотворительной деятельности.

