Минувшей ночью в селе Кёчёскяр Агстафинского района загорелась трехэтажная вилла. По сообщениям, пожар внезапно начался в доме общей площадью более 500 квадратных метров. Соседи сообщили о происшествии в МЧС.

Пока пожарные добирались до места, огонь стал распространяться, для борьбы с ним были привлечены дополнительные бригады из Товузского и Газахского районов.

Отмечается, что во время пожара в доме никто не находился. А вот владельцем виллы является лидер азербайджанской диаспоры в Ханты‑Мансийском округе России Махир Ханахмедов.