Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

«Ядерный нюхач» подал сигнал бедствия

Американский реактивный самолет Boeing WC-135R ВВС подал сигнал бедствия «Squawk 7700» — общая чрезвычайная ситуация на борту — при приближении к берегам Великобритании, сообщает North Norfolk News.

Самолет взлетел с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке в 7:21 утра по местному времени, после развернулся над Норвегией. При приближении к побережью острова Норфолк он объявил о чрезвычайной ситуации. Точная причина такого решения не сообщается. К 15:10 по Баку самолет приземлился на той же авиабазе, откуда взлетел.

Boeing WC-135R Constant Phoenix — это самолет специального назначения, созданный на базе Boeing C-135 Stratolifter и используемый Военно-воздушными силами США. Его миссия заключается в сборе проб из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Также он неофициально упоминается как «погодная птица» и «нюхач» в международных СМИ. В конце января «ядерный нюхач» приземлился в Великобритании на базе Милденхолл. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану. Ранее судно направили на Ближний Восток. Это случилось за несколько дней до того, как президент США ударил по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня.

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 134
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4311
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2410
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3682
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5322
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 903
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2739
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4758
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1702
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1843
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4685
