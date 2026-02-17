«Ядерный нюхач» подал сигнал бедствия

Американский реактивный самолет Boeing WC-135R ВВС подал сигнал бедствия «Squawk 7700» — общая чрезвычайная ситуация на борту — при приближении к берегам Великобритании, сообщает North Norfolk News.

Самолет взлетел с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке в 7:21 утра по местному времени, после развернулся над Норвегией. При приближении к побережью острова Норфолк он объявил о чрезвычайной ситуации. Точная причина такого решения не сообщается. К 15:10 по Баку самолет приземлился на той же авиабазе, откуда взлетел.

Boeing WC-135R Constant Phoenix — это самолет специального назначения, созданный на базе Boeing C-135 Stratolifter и используемый Военно-воздушными силами США. Его миссия заключается в сборе проб из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Также он неофициально упоминается как «погодная птица» и «нюхач» в международных СМИ. В конце января «ядерный нюхач» приземлился в Великобритании на базе Милденхолл. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану. Ранее судно направили на Ближний Восток. Это случилось за несколько дней до того, как президент США ударил по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня.