США верят в Женеву: Уитакер о возможном прорыве

Соединенные Штаты ожидают, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию российско-украинской войны пройдут в продуктивном ключе. Об этом заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэтью Уитакер.

«В Женеве ожидаются продуктивные переговоры. Как указывал пару недель назад (спецпосланник президента США) Стивен Уиткофф, на самом деле все сводится к одному вопросу, а именно – территориальному, однако данная тема наиболее сложная и тяжелая, мы продолжим над этим работать», – сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Украина, США и Россия 17-18 февраля будут пытаться согласовать рамочные принципы по урегулированию российско-украинской войны. Встречи в Женеве стали продолжением трехсторонних консультаций, первый раунд которых прошел в Абу-Даби (ОАЭ) 23-24 января, а второй – там же 4-5 февраля.