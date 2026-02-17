Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»

«Эта игра, которая принесет нам много опыта, - говорит Гурбан Гурбанов. - Будем играть против такой команды, как «Ньюкасл», представляющую сильнейшую лигу мира. Ребята очень ответственно подходят к этому матчу. Верю, что сыграем завтра одну из своих лучших игр.

Мы смотрели матчи соперника. У них неудобный стиль игры. «Ньюкасл» максимально старается не дать играть сопернику в свою игру. Постараемся бороться, играть умно и смело. В ряде компонентов соперник сильнее нас - физика, скорость. Но верю, что ребята покажут себя с лучшей стороны.

Несмотря на то что мы много атакуем, всегда стараемся надежно играть в обороне. Но есть фактор мастерства соперника, наверное, поэтому много пропускаем. Но если мы хотим чего-то добиться, то должны играть в созидательный футбол. Мы должны научиться, атакуя, грамотно обороняться. Но еще раз скажу, что есть качества соперника.

Я хочу порадовать болельщиков. Даже если проиграем завтра, хочу, чтобы это был зрелищный футбол. Конечно, нам нужно думать и об ответной игре.

Постарались максимально подготовить команду. Сегодня уже не думаем о прошедшей тяжелой игре в чемпионате. Поговорили с игроками, сказали, что нужно постараться максимально быстро восстановиться. Возможно, в ходе игры усталость скажется. Но верю, что ребята смогут найти в себе силы и бороться до конца.

«Ньюкасл»? В двух последних играх они выиграли. В английской Премьер-лиге нельзя говорить, что дела идут плохо. Там нет такого выражения. Между первой и 15-й командой ощутимой разницы не видно. В Англии иначе на это смотрят. Порой для них свой чемпионат важнее Лиги чемпионов. Они на каждую игру выходят за победой.

Хорошо, что Кади вернулся в строй. Это расширяет наши возможности. Стартовый состав определим завтра. Вместо Наримана Ахундзаде нам разрешено заявить только кого-то из нашей академии. Поэтому никого не заявили».

Отвечая на вопрос английского журналиста о целях «Карабаха», Гурбан Гурбанов сказал:

«Мы на правильном пути. Мы играем в большом турнире рядом с большими командами. Это дает нам дополнительные силы, мотивацию и веру в себя. Верю, что такое наше выступление очень поможет нам в будущем.

Если смотреть на состояние команд, фаворит - «Ньюкасл». Но мы как минимум в Баку хотим победить и готовимся к этому. В футболе бывают интересные результаты, и мы хотим стать авторами одного из таких случаев. Будем биться. Но какой будет общий результат - этого сказать не могу».

Также Гурбан Гурбанов сообщил, что голкипер Матеуш Кохальски, у которого было микротравма, скорее всего, завтра сыграет.