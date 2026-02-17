Франция отпустила российский танкер восвояси

Министр сообщил, что танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро».

Французская прокуратура, префектура Буше-дю-Рон и Средиземноморская морская префектура Франции в совместном заявлении уточнили, что «компания, владеющая судном, была приговорена судом Марселя в рамках процедуры признания вины к денежному штрафу в виде конфискации имущества».

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Grinch в Средиземном море 22 января. Президент Эммануэль Макрон заявил, что судно прибыло из России, следовало под поддельным флагом и находилось под санкциями. Позднее власти применили к танкеру административный арест. Прокуратура отметила, что все члены экипажа – граждане Индии. Москва отвергла какую-либо связь танкера с Россией.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января Макрон сообщил, что из-за требований французского законодательства будет вынужден отпустить судно. Он также пообещал внести изменения в закон, чтобы в будущем задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались под арестом во Франции.